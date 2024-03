Il Festival del Giornalismo di Perugia compie 18 anni e mette la guerra al centro del dibattito

(Di martedì 12 marzo 2024) Da mercoledì 17 a domenica 21 aprile si terrà ilInternazionale del, che quest'anno avrà come tema portante la

Arezzo, 12 marzo 2024 – Iris Geminiani della Terza C e Aurora Meazzini della Terza B della scuola Media di Soci, sono state premiate ieri mattina dall’Assessora alla Cultura Francesca Nassini e da ... (lanazione)

SOUL Festival a Milano: tra dialoghi ed esperienze condivise: Milano, 12 mar. (askanews) - Dialoghi ed esperienze, sono queste due delle più rilevanti linee di sviluppo degli appuntamenti di SOUL, Festival di Spiritualità promosso dall'Università Cattolica del ...notizie.tiscali

Domenica 17 marzo ritorna per la V edizione la Randonnée di Napoli: Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." La Randonnée di Napoli, di ritorno per la V edizione, è il primo evento della tredicesima edizione del Napoli Bike Festival. La Randonnée di Napoli ...2anews

Jazz is Dead! 2024. Il programma completo della settima edizione: Jazz is Dead! 2024 annuncia la line up completa della settima edizione. Protagonisti John Zorn, Moritz Von Oswald e altri ...sentireascoltare