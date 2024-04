Atp Madrid - Sinner-Khachanov vale i quarti | DIRETTA

(Di martedì 30 aprile 2024) Jannikè pronto a scendere in campo contro il russo Karen: punteggio e fasi salienti dell'incontro in

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:06 Taylor Fritz batte 7-6, 6-4 Hubert Hurkacz e vola ai quarti dove affronterà Cerundolo o Zverev, in campo tra poco. dopo tocca a Sinner, che non ha ancora ufficializzato la sua presenza in campo oggi. 12.50 Sinner in questo momento si sta allenando ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:16 Potrebbe mancare però un altro paio d’ore all’inizio della sfida tra il n.2 del mondo e Khachanov. Zverev ha infatti perso un lottato 1° set contro Francisco Cerundolo per 6-3. 15.14 JANNIK SINNER giocherà! La decisione è arrivata dopo l’allenamento ... Continua a leggere>>

