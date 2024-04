Atletica - Marcell Jacobs | Pensavo di correre più forte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) E così anche l’esordio stagionale è andato.sabato scorso è sceso in pista per il suo primo 100m dell’anno in Florida, nella stessa pista in cui si allena ormai stabilmente sotto la supervisione di Rana Reider. La prima uscita stagionale ha fruttato un interessante 10?11 con cui sono state messe delle buone basi in vista dei tanti impegni stagionali di alto livello, primo fra tutti le world relays alle Bahamas. Al termine della gara il velocista ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Fidal, ecco cosa ha detto.: “Contento di essere tornato a gareggiare senza problemi” Queste dunque le sensazioni didopo la gara disputata in Florida: “Sono molto contento di essere tornato a gareggiare e soprattutto senza problemi. Avevo bisogno di ritrovare queste sensazioni. ...