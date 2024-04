Com’è piazzato Marcell Jacobs nel ranking mondiale? Cosa cambia dopo il 10 11 | classifica cruciale per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024)occupa il 15mo neldei 100 metri (in realtà comprensivo di tutta la velocità breve, visto che possono essere conteggiati anche i riscontri ottenuti su 50, 55 e 60 metri). Il Campione Olimpico vanta all’attivo 1.310 punti in unache prende in considerazione i migliori cinque risultati ottenuti dagli atleti nel corso degli ultimi due anni. Per il velocista lombardo valgono le seguenti prestazioni: la vittoria in finale agli Europei 2022 con 9.95 (1.394 punti), il successo nella semifinale continentale di due anni fa con 10.00 (1.276 punti), la semifinale dei Mondiali 2023 (12mo posto complessivo con 10.05, 1.289 punti), la settima piazza in Diamond League a Xiamen in 10.05 (1.299 punti) e il 10.08 corso a Zagabria lo scorso 10 settembre (1.294 punti, sua ultima ...