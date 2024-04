Una ‘palestra’ sotto la scrivania migliora le performance al lavoro | il test

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) –launo step, il tapis roulant o persino una cyclette per pedalare tra una mail e una conference call. È la ‘postazione diattiva’ata negli Usa dalla Mayo Clinic in 4 versioni. E i risultati per gli esperti parlano chiaro: oltre alla salute in generale, fare attività fisica mentre si è impegnati in ufficioanche lesul, le prestazioni cognitive. Lo studio, pubblicato sul ‘Journal of American Heart Association’, indaga su come ridurre il tempo sedentario ere i processi mentali sulsenza ridurre le prestazioni lavorative. Questo perché l’inattività prolungata, sia alche a casa, aumenta il rischio di malattie croniche ...

