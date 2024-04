Atalanta - attenta al Marsiglia | punta tutto sull’Europa League per salvare la stagione

Vittoria nel Finale, soffertissima e pesantissima, perché vale la qualificazione alla Final Four, quella ottenuta dalla Pro Recco nel quarto turno dei quarti di Finale della Champions League 2023-2024 di Pallanuoto maschile: i liguri passano in casa dei transalpini del Marsiglia per 10-12. I ...

Continua a leggere>>