AstraZeneca | In casi rari il vaccino può provocare la trombosi L’ammissione in tribunale potrebbe aprire la strada ai risarcimenti

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 aprile 2024 -ha ammesso inche il suo vacino anti Covid puòla. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese lo ha fatto per la prima volta depositando una documentazione in unbritannico nel corso di una causa collettiva, si legge sulle pagine de The Telegraph.colinDai documenti presentati darisulta che il suo"inmoltopuò causare Tts", la cosiddetta 'sindrome dacon trombocitopenia', cioè coaguli di sangue e bassi livelli ematici di piastrine. Ammissione costosa Una ammissione che...

Il farmaco ha salvato più di sei milioni di vite in tutto il mondo nel primo anno della sua distribuzione durante la pandemia del Covid. Ma sono almeno 81 gli inglesi morti per coaguli del sangue che appaiono collegati alla somministrazione Continua a leggere>>

