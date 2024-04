AstraZeneca ammette in tribunale che il vaccino anti Covid può causare una trombosi rara e mortale | si parla di eventuali risarcimenti

AstraZeneca ha ammesso per la prima volta che il suo vaccino contro il Covid-19 può avere effetti collaterali . L'azienda farmaceutica, costretta a difendersi in tribunale per le milioni di... Continua a leggere>>

Roma - AstraZeneca fa una rara ammissione in Tribunale , accettando che il suo Vaccino Anti-Covid può provocare Effetti Collaterali , inclusa la Trombosi . Questa rivelazione, evidenziata nei documenti del processo in corso, scatena un nuovo dibattito su una questione che risale al 2021, quando i ... Continua a leggere>>

Roma, 30 aprile 2024 - AstraZeneca ha ammesso in tribunale che il suo vacino anti Covid può provocare la trombosi. Il gruppo farmaceutico anglo-svedese lo ha fatto per la prima volta depositando una documentazione in un tribunale britannico nel corso di una causa collettiva, si legge sulle pagine ... Continua a leggere>>

Gatto spedito per sbaglio in un pacco Amazon dallo Utah alla California: ritrovato dopo una settimana - Un gatto è stato spedito per errore con un reso Amazon: l'animale ha percorso 1000 km in un pacco dallo Utah alla California. Come sta ora ...

Continua a leggere>>

Rinnovati a Palermo i vertici provinciali dell’Unscp - Nel corso dell’Assemblea che si è chiusa ieri, 29 aprile, all’ex chiesa San Mattia ai Crociferi, per il rinnovo degli organi, sono stati eletti a Palermo i nuovi vertici provinciali dell’Unspc (Unione ...

Continua a leggere>>

AstaZeneca e trombosi, Pregliasco: “Il rischio legato al vaccino anti Covid è basso, bisogna analizzare i singoli casi. Niente allarmismo” - astrazeneca e trombosi: un binomio che preoccupa molti cittadini che si sono sottoposti alle dosi di vaccino anti Covid prodotte dalla celebre casa farmaceutica durante la pandemia. Il colosso, ...

Continua a leggere>>