Astrazeneca ammette i danni da vaccino | è la prima volta

(Di martedì 30 aprile 2024) Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale ed estera,ha ammesso per lain un tribunale de Regno Unito che il suoanti-Covid può causare come effetto collaterale trombosi mortali. La reazione estremamente rara è al centro di un’azione collettiva multimilionaria da parte di dozzine di famiglie le quali affermano che loro, o i loro congiunti, sono stati gravemente danneggiati o uccisi dal“difettoso”. Gli avvocati che rappresentano i ricorrenti ritengono che i risarcimenti potrebbero essere molto elevati. In particolare, l’azienda di Cambridge ha confermato, pur contestando in gran parte le accuse, che il farmaco “può, in casi molto rari, causare TTS”, che è l’abbreviazione di trombosi con sindrome trombocitopenica, una condizione in cui si verificano coaguli ...