Londra - 36enne armato di spada in metropolitana | quattro persone accoltellate nella stazione di Hainault

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 30 aprile 2024) L’accoltellamento multiplo di almenoavvenuto questa mattina nei pressi delladelladi, nel nord-est di, non è un atto di terrorismo. Lo ha dichiarato la polizia di. «Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati», ha dichiarato il vice comandante Ade Adelekan precisando che...