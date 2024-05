Arriva nelle sale Mufasa | Il Re Leone | ecco tutti i dettagli del nuovo film Disney

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di martedì 30 aprile 2024)al cinema: Il Re, prequel del remake del 2019 e dell’amatissimo classicodel 1994. Il, in uscitaitaliane il 19 dicembre 2024, è diretto da Barry Jenkins, già premio Oscar per la sceneggiatura di Moonlight. Attraverso la voce del saggio Rafiki, la pellicolaesplorerà le origini diprima che diventasse re e padre di Simba. La storia è narrata attraverso flashback, come fosse un romanzo di formazione: nel corso del, lo spettatore seguirà il cucciolo orfano nel suo percorso di crescita, dai primi passi incerti all’incontro con Taka, il futuro Scar, fino alla sua ascesa al trono. Ad accompagnare la narrazione troveremo la colonna sonora di Lin-Manuel Miranda, ...