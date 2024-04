Arriva nelle sale Mufasa | Il Re Leone | ecco tutti i dettagli del nuovo film Disney

Cinema, "mufasa Il Re Leone": Disney svela primo trailer - Disney ha svelato il primo trailer, il poster e le prime immagini di "mufasa Il Re Leone", il nuovo film in arrivo il 19 dicembre nelle sale italiane, che esplora l'ascesa dell'amato re delle Terre de ...

Continua a leggere>>

Why Beyoncé's daughter was cast in Lion King prequel - mufasa: The Lion King cast Beyoncé's daughter, Blue Ivy Carter, in a starring role and now director Barry Jenkins has explained why. The prequel serves as an origin story for mufasa (Aaron Pierre), ...

Continua a leggere>>

mufasa: Il Re Leone, nel prequel del film debutterà Blue Ivy, figlia di Beyoncé: ecco in quale ruolo! - Ha debuttato da poche ore il trailer di mufasa: Il Re Leone, prequel dell'amato film d'animazione. E nella pellicola debutterà come doppiatrice la piccola Blue Ivy, figlia della pop-star Beyoncé! Ecco ...

Continua a leggere>>