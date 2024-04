Apple vuole portare l' AI di OpenAI e Google su iOs 18

(Di martedì 30 aprile 2024) Secondo diverse indiscrezioni, il gigante di Cupertino è in trattativa con le due società per possibili partnership nel campo dell'intelligenza artificiale

La storica: i russi non indagano, manipolano i fatti. In Cecenia e in Siria i soldati di Mosca hanno le mani sporche di sangue musulmano Continua a leggere>>

Tennis: Sinner provino ok, vuole giocare a Madrid - Jannik Sinner ha superato il 'provino' dell'allenamento ed e' intenzionato a scendere in campo al Masters 1000 di Madrid, per gli ottavi contro Kachanov. (ANSA) ...

Emulatori di console e retrogaming per iPhone, le cose da sapere - Dopo anni di tira e molla tra apple e gli sviluppatori, le app per l’emulazione di vecchie console come NES, SNES e Game Boy sono finalmente ammesse ...

apple assume esperti di Google per creare modelli IA - Il team IA di apple è formato da almeno 36 ex dipendenti di Google che sviluppano i nuovi modelli di intelligenza artificiale generativa.

