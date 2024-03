(Di domenica 24 marzo 2024) La storica: i russi non indagano, manipolano i fatti. In Cecenia e in Siria i soldati di Mosca hanno le mani sporche di sangue musulmano

Applebaum: «L’Europa non si illuda. Putin non vuole solidarietà. Usa l’attacco per incolparci» - La storica: i russi non indagano, manipolano i fatti. In Cecenia e in Siria i soldati di Mosca hanno le mani sporche di sangue musulmano ...corriere

Anne Applebaum: "In Russia voto farsa, ma l'idea di democrazia è così potente che devono fingere di averla" - Lo sta distruggendo, e restando al potere continuerà a farlo […] spero che qualcuno si svegli rapidamente, davanti ai danni che Putin sta provocando al suo Paese, all’Europa e al mondo”. Secondo ...huffingtonpost

Ucraina, l'analista evoca lo scenario da incubo: "Attaccare l'Europa Putin lo farà" - perché gruppi di partigiani russi sostenuti da Kiev hanno occupato vari villaggi", ha spiegato Applebaum. Il presidente americano Joe Biden ha detto che, in caso di vittoria, lo zar avrebbe attaccato ...iltempo