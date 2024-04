Anziana di 77 anni investita sulle strisce pedonali in via Melchiorre Gioia | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Milano – Un’di 77è statada un’auto mentre stava attraversando. Ilincidente si è verificato nella serata di oggi martedì 30 aprile in via, zona Nord di Milano. In base alla prima ricostruzione, poco dopo le 19, l’stava attraversando la strada sull’attraversamento pedonale senza semaforo in viaall’altezza di via Schiaparelli: in quel momento è sopraggiunta un’auto, una Fiat Panda scura che non è riuscita a frenare in tempo ed evitare la donna, colpendola con la parte anteriore destra. La 77enne è rovinosamente caduta a terra riportando gravi ferite. L’automobilista si è subito fermato e ha ...