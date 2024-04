Bambina di sei anni in prognosi riservata dopo essere stata investita da una moto Investitore fuggito e poi catturato

(Di domenica 28 aprile 2024) Unadi seiieri mattina da una, mentre attraversava la strada in via Ettore Fieramosca a Bari. La piccola, immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari...

Tweet dell’ Aeronautica militare con corredo di foto: Si è concluso nel tardo pomeriggio un trasporto sanitario urgente di una bambina di due anni in imminente pericolo di vita . La piccola trasportata in ambulanza a bordo di un C130 dell’# Aeronautica militare da Bari a Ciampino, è stata affidata ... Continua a leggere>>

L'articolo Donna di 101 anni scambiata per un bambina di un anno a causa di un errore della compagnia aerea proviene da Il Fatto Quotidiano. Continua a leggere>>

Roma, bimba di due anni morsa da un cane: ferita alla testa è in prognosi riservata - Trasportata al policlinico Gemelli con un'eliambulanza non è in pericolo di vita. Stava giocando nel giardino di amici dei genitori a Fonte Nuova, periferia della Capitale ...

Continua a leggere>>

Milano: aperto bando per proposte per il Festival delle Bambine e dei Bambini - Un grande Castello e tutto intorno i quartieri di una città che diventa la più bella e amata dai suoi piccoli abitanti. Dal 24 al 27 ...

Continua a leggere>>

Milano CULTURA. FESTIVAL DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, APERTO IL BANDO - Milano, 28 aprile 2024 - Un grande Castello e tutto intorno i quartieri di una città che diventa la più bella e amata dai suoi piccoli abitanti. Dal 24 al 27 maggio Milano vivrà la seconda edizione ...

Continua a leggere>>