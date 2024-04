Annunciato il cast internazionale di Under The Stars

OnePodcast torna anche quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino 2024 , in programma dal 9 al 13 maggio, con alcuni degli autori e delle voci più amate della podcast factory leader di riferimento nel mercato italiano per la creazione di contenuti audio digitali originali. LEGGI ... Continua a leggere>>

OnePodcast torna anche quest’anno al Salone Internazionale del Libro di Torino 2024, in programma dal 9 al 13 maggio, con alcuni degli autori e delle voci più amate della podcast factory leader di riferimento nel mercato italiano per la creazione di contenuti audio digitali originali. LEGGI ... Continua a leggere>>

Dopo l’annuncio di Chiara Iezzi, che torna in scena dopo il successo della serie Mare Fuori, sono stati svelati i protagonisti internazionali di Under The Stars. Il set pugliese della commedia romantica ha, infatti, dato il benvenuto a un parterre di star di primissimo livello dirette dalla ...

Continua a leggere>>