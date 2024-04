‘Under The Stars’ - nel cast internazionale anche Toni Collette e Andy Garcia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo l’annuncio di Chiara Iezzi, che torna in scena dopo il successo della serie Mare Fuori, sono stati svelati i protagonisti internazionali di Under The Stars. Il set pugliese della commedia romantica ha, infatti, dato il benvenuto a un parterre di star di primissimo livello dirette dalla regista Michelle Danner. Ad affiancare Iezzi sono arrivati i vincitori del Golden Globe e dell’Emmy(Hereditary),(Ocean’s 11), Alex Pettyfer (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) ed Eva De Dominici (The Cleaning Lady). In scenaRob Estes (After), Jessica Michel Serfaty (The Ride) e Vincent Riotta (Il Capo dei Capi). Foto da Ufficio Stampa La regista e la produttricePia Patatian – Presidente delle vendite mondiali presso Arclight Films e CEO di Nura Films – hanno scelto di ...

