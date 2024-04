Anne Hathaway | “Ho smesso di bere cinque anni fa Sono sobria - è una conquista importante”

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono pronti per diventare genitori. La coppia non pensa al matrimonio e vorrebbe un maschietto Matteo Salvini , 51 anni , e Francesca Verdini , 31 anni , stanno insieme da Cinque anni . La coppia ha manifestato il desiderio di allargare la famiglia e al settimanale ... Continua a leggere>>

Straziato dalla gru. La morte di Mohamed la rabbia dei sindacati: "Cantieri fuori controllo" - Dopo 5 giorni di agonia è deceduto l’operaio di 42 anni colpito da una lastra. Aveva appena fatto arrivare dall’Egitto moglie e 4 figli, l’azienda era in subappalto.

Continua a leggere>>

Fatto arrestare dalla figlia di 7 anni. Botte alla moglie: patteggia ed è libero - ll nigeriano fermato dai carabinieri il 15 dicembre dopo la telefonata di aiuto della bambina al 112. Ha scelto il rito alternativo e c’è la sospensione condizionale della pena. Probabilmente tornerà ...

Continua a leggere>>

Inzaghi, l'Inter e la voglia matta di aprire un ciclo scudetto: anche la storia è dalla sua parte - Simone Inzaghi è il sesto tecnico diverso a vincere in sei stagioni, non succedeva dagli anni 70: società e squadra sono già pronte a lavorare per il bis tricolore. Ecco come ...

Continua a leggere>>