Alludendo alla sua faida sul set con Debra Winger e alla gioia di mezza età di dividere il letto con Jack Nicholson, MacLaine è entrata nei libri di storia con la sua vittoria come miglior attrice per Voglia di tenerezza (vanityfair)

Shirley maclaine compie oggi 90 anni. Cinque film in streaming come tributo a un'attrice unica e irripetibile - Il mix di talento, simpatia, classe e versatilità che la maclaine ha dimostrato negli anni ha qualcosa di eccezionale. I film in streaming qui sotto lo dimostrano senza alcun dubbio.comingsoon

I 90 anni di Shirley MacLain, regina della commedia brillante - Nel 1984 conquista il premio Oscar come miglior attrice per "Voglia di tenerezza", il film di James L. Brooks che ha festeggiato i 40 anni pochi giorni fa ...rainews

Almanacco di oggi, mercoledì 24 aprile: 90 anni fa nasceva Shirley maclaine - Tra le sue migliori prove giovanili, sono due quelle al fianco di Jack Lemmon, diretta da Wilder ...repubblica