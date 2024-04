Annalisa al Forum di Assago | il gran finale con Rose Villain e La Rappresentante di Lista

La regina del pop conquista un'altra volta il Forum sold out. Ballerini, coriandoli, labbra a tutto schermo, laser nell’aria e costumi futuristici: «Ogni concerto è come se fosse un nuovo inizio, un nuovo giro nel vortice» Continua a leggere>>

Annalisa torna al Forum per il Tutti Nel Vortice tour nella serata di mercoledì 10 aprile e di lunedì 29 aprile per due date sold out. Un concerto per ripercorrere tutti i più grandi successi della cantante con uno show da popstar internazionale.Continua a leggere

Continua a leggere>>