(Di mercoledì 10 aprile 2024)torna alper il Tutti Nel Vortice tour nella serata di mercoledì 10 aprile e di lunedì 29 aprile per due date sold out. Unper ripercorrere tutti i più grandi successi della cantante con uno show da popstar internazionale.

I Pinguini Tattici Nucleari approdano al Forum di Assago di Milano , per cinque date di fila, fino a sabato 13 aprile. Sul palco i grandi successi della band bergamasca come Ringo Starr, Scrivile ... (fanpage)

La scaletta del concerto di Annalisa al Forum di Assago a Milano 2024: l’ordine delle canzoni - Annalisa torna al Forum per il Tutti Nel Vortice tour nella serata di mercoledì 10 aprile e di lunedì 29 aprile per due date sold out ...fanpage

Pinguini Tattici Nucleari, tour da record e non solo canzonette: "Chi ha detto non possiamo parlare di politica" - La band bergamasca riparte live con il "Non perdiamoci mica di vista - Fake news indoor tour" nei palazzetti, al Mediolanum Forum di Milano la prima delle cinque date di fila in programma ...tgcom24.mediaset

Annalisa in concerto al Forum di Assago, la possibile scaletta - La cantante torna al Forum per il "Tutti Nel Vortice" tour, che precede le date estive outdoor. Annalisa sarà nuovamente a Milano il 29 aprile, prima di esibirsi per la prima volta all'Arena di Verona ...tg24.sky