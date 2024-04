“Ammazzati subito pezzo di aborto” | trovato impiccato dopo le frasi choc dell’ex compagna a Torino

Un Cane meticcio di grossa taglia è stato trovato senza vita appeso ad un albero , all’interno di una proprietà privata. L’orribile vicenda è accaduta a Carini, vicino a Palermo. Gli agenti della polizia municipale sono stati i primi a trovare l’animale impiccato , in seguito a una segnalazione. Il ... Continua a leggere>>

