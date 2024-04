Cane trovato impiccato ad un albero - l’Enpa | Vittima del suo stesso padrone Chiediamo collaborazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unmeticcio di grossa taglia è statosenza vita appeso ad un, all’interno di una proprietà privata. L’orribile vicenda è accaduta a Carini, vicino a Palermo. Gli agenti della polizia municipale sono stati i primi a trovare l’animale, in seguito a una segnalazione. Il comandante Marco Venuti ha iniziato le indagini e ha chiesto anche l’intervento del personale veterinario dell’Asp. Sono in corso le ricerche per scovare il colpevole o i colpevoli, tramite i sistemi di videosorveglianza nella zona. L’assessore al Benessere animale, Vito Bortiglio, ha commentato: “Chi ha agito in questo modo è un criminale oltre che una persona crudele e va punito, così come previsto dalla legge. Invitiamo tutti a collaborare per trovare i responsabili”. Anche l’Ente nazionale protezione animali (ENPA) si è ...