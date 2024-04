Amici 23 - Marco Toscano preoccupato per Sarah | il motivo e l’appello per sua figlia

Un assurdo e inspiegabile dramma ha sconvolto la piccola comunità di Chiaramonti, Comune in provincia di Sassari, in Sardegna. Marco Spanu, di appena 22 anni, è infatti morto a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul suo corpo ora è stata disposta l’autopsia dal ...

Continua a leggere>>