FOTO Parte dal San Marco il tour degli “Amici per sempre”

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto ieri sera il primo di tanti concerti della cover band dei Pooh “perreunion”. In un teatro Sangremito di persone arrivate anche dalla provincia per assistere alle tre ore di concerto, la band si è esibita ripercorrendo la storia musicale di una delle band più importanti del nostro paese. Ad aiutare il gruppo durante la serata un numero folto di artisti sannita, tra cantanti e musicisti, che hanno anche loro omaggiato la band di ‘Parsifal’, ‘La donna del mio amico’ e ‘Chi fermerà la musica’. Dovuto e sentito il ricordo all’amico percussionista recentemente scomparso Dario dell’Oste, in onore del quale è stato istituito un premio che, nella sua prima edizione, ha visto insignito di una targa regalata dal Centro Elite, il giovane batterista, talento sannita, Domenico ...