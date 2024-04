Amianto nell’aria | cosa sappiamo sul killer invisibile Il nodo dei tempi di latenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 aprile 2024 – L’, un materiale una volta ampiamente utilizzato nelle coperture degli edifici, e come coibentazione, data la sua resistenza al calore, si è rivelato unsilenzioso. Si stima che in Italia, negli ultimi dieci anni, 60mila persone abbiano perso la vita a causa di malattie legate (anche) all’azione dell', anche se è difficile stabilire un nesso di causa-effetto tra l'esposizione prolungata a questo cancerogeno e l'insorgenza di tumori a distanza di venti, trenta o quarant'anni. Sommario, minaccia attuale Il caso di Franco Di Mare Il tumore ai polmoni I dati dell’Oms Dove si trova l’dimesso al bando in Italia Le diagnosi Sintomi e terapie ...