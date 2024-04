GASPARRI SU AMADEUS-PRESTA | QUALCOSA DI INQUIETANTE CHI INFILA I PIEDI IN DUE SCARPE?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 30 aprile 2024) Maurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato, solleverà in Vigilanza Rai l’8 maggio “una serie di aspetti inquietanti che vengono fuori dalle dichiarazioni die che vanno assolutamente approfonditi”. “La dirò con una battuta che nasconde però una questione serissima: nell’intervista di Lucioa ‘Il Giornale’ c’è una scarpa che puzza e sulla quale io non smetterò di chiedere risposte”, così il senatore forzista raggiunto dall’Adnkronos. “L’intervista che ho letto, da un lato mi rafforza nella mia convinzione di tenere il servizio pubblico al sicuro dallo strapotere di questi manager che si sentono padroni del sistema televisivo e di questi superconduttori, dall’altro solleva, in un mix di messaggi, allusioni e avvertimenti, due questioni che non si possono ignorare “, sottolinea ...