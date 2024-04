Allo scoperta del San Primo in compagnia degli speleologi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) BELLAGIO (Como) Con gli speleo alladei luoghi più segreti del Monte San. È questo l’oggetto dell’escursione organizzata per domenica dal Coordinamento “Salviamo il Monte San“ - formato da 35 associazioni - in collaborazione con la Federazioneca Lombarda. L’evento prevede una facile camminata della durata di circa 4 ore e dislivello di circa 300 metri, adatta ad adulti e bambini con un minimo allenamento in montagna. Durante l’escursione i partecipanti avranno modo di ascoltare, dalla voceesperti, molte informazioni in merito alla presenza delle gallerie che percorrono il sottosuolo del Pian del Tivano e delle pendici del San, arrivando a coprire lunghezze di decine di chilometri, tra le più estese d’Italia. ...