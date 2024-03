Il primo rilevamento di un buco nero “a singhiozzo” porta alla sorprendente scoperta del secondo buco nero che orbita attorno ad esso

Peste suina: la zona rossa si allarga, primo caso a Calamandrana - Con l’ultimo rilevamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, salgono a 144 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività di peste suina africana ...lanuovaprovincia

Nuovo codice della strada, via libera della Camera: dagli autovelox alle norme per neopatentati, come cambia - La Camera ha approvato il ddl che riforma il Codice della strada. Dall’aumento della potenza dei veicoli che potranno guidare i neopatentati alle novità in merito alla disposizione e l’utilizzo degli ...corriere

Infarti e ictus, la classifica delle regioni più preparate alle urgenze: ecco dove la mortalità è più bassa. La performance di Veneto e Fvg - Il tempo è cuore, dicono i cardiologi. Il tempo è cervello, ribattono i neurologi. Quasi uno slogan per ricordare che, nonostante i grandi progressi nel trattamento dell’infarto ...ilgazzettino