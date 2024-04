Allenatore Milan - spunta il nome di Martínez | sondaggio dei rossoneri

Non dovrebbe essere Julen Lopetegui l' allenatore del Milan al posto di Stefano Pioli a partire dalla stagione 2024-2025. Gli ultimi sviluppi Continua a leggere>>

Thiago Motta Allenatore del Milan nella stagione 2024-2025? Il Diavolo prova a portare in panchina lo stratega del Bologna

Panchina Milan , Gerry Cardinale e la dirigenza fanno retromarcia su Lopetegui: quindi adesso sono i tifosi a decidere l'allenatore ? Panchina Milan , Cardinale fa retromarcia su Lopetegui? La situazione e la presa di posizione dei tifosi

Nuovo allenatore milan, cambia tutto: le nuove idee della società - milan, tifosi in rivolta per il nuovo possibile allenatore scelto dalla dirigenza: cambia tutto a Casa milan. La società riapre i casting per la panchina.

DAZN - Ambrosini: "Ci si sta dimenticando troppo in fretta di quello che ha fatto Pioli con il milan" - Massimo Ambrosini, ex centrocampista di milan e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: "Se hanno scelto di cambiare l'allenatore, cosa che mi sembra evidente, devono scegliere qualcuno ...

