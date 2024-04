Allenatore - il Milan prova ad arrivare a Thiago Motta | le ultime news

CDS - Il Napoli può vincere contro qualsiasi squadra, ma deve giocare come fatto con la Roma - Come riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli può battere qualsiasi squadra, ma per farlo dovrà giocare sempre come fatto contro la Roma: "L'allenatore del Napoli Francesco Calzona ha tirato fuori u ...

Continua a leggere>>

milan, stop alla trattativa con Lopetegui. L'Inter insegue Bento, Juve, risale Samardzic - CALCIOMERCATO - Il club rossonero ascolta la voce della piazza e fa partire un altro casting per il dopo Pioli. Inter alla ricerca di un nuovo portiere da affia ...

Continua a leggere>>

Vince il #Nopetegui, il milan riapre il casting per l'allenatore: c'è anche Motta - Il milan frena su Lopetegui, il casting si riapre. La dura presa di posizione della Curva Sud, l'onda popolare via social contrassegnata dall' hashtag #nopetegui, le firme raccolte con la petizione on ...

Continua a leggere>>