Allegri e Giuntoli parlano lingue diverse - Allegri ha sempre saputo cosa pensano di lui alla Juve Il Giornale

(Di martedì 30 aprile 2024)hadi lui. Lo scrive Ilcon Franco Ordine. C’è una sola persona che non si meraviglia affatto degli sviluppi futuri di casae nemmeno del diverso rendimento tenuto dal team durante il girone di ritorno. Si tratta appunto di Maxche resta un profondo conoscitore del mondo bianconero e che in forza della conoscenza personale degli uomini che lavorano nel club haavuto conoscenza perfetta dei giudizi autentici che circolavano negli uffici sul suo conto e ...

Galeone , ex allenatore, ha parlato di Allegri, la Juve e di Thiago Motta per il futuro a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: CHI RISCHIA TRA JUVE E ALLEGRI – «Quando la Juve ...

“Mi ero ripromesso di non guardare più la Juve dopo la sconfitta contro il Napoli e tutti quei gol sbagliati. Ma nei giorni scorsi mi ha chiamato Max. E, siccome gli voglio bene, sabato ho visto la partita con il Milan soffiando dalla televisione per provare a spingere la palla in rete… Ma senza ... Continua a leggere>>

Marsiglia, Longoria: 'Correa, riscatto solo con la Champions. allegri Per noi sarebbe troppo caro...' - Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha concesso un`intervista alla Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di Europa League contro l`Atalanta e per.

La juve piazza il due per uno: difesa e corsie esterne rivoluzionate - Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro della juventus. Ecco tutti i dettagli sul 2x1 in difesa, ecco la mossa di Giuntoli ...

allegri resta alla juve o va via Le 5 ragioni per tenerlo e le 5 per divorziare - In questo momento storico il club bianconero deve pesare ogni costo con attenzione ma un altro anno senza visione sul futuro peserebbe su ambiente e tifosi ...

