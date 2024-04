Galeone | Allegri via dalla Juventus? Ingiusto Non lo sento stufo

“Mi ero ripromesso di non guardare più la Juve dopo la sconfitta contro il Napoli e tutti quei gol sbagliati. Ma nei giorni scorsi mi ha chiamato Max. E, siccome gli voglio bene, sabato ho visto la partita con il Milan soffiando dalla televisione per provare a spingere la palla in rete… Ma senza ... Continua a leggere>>

Galeone, ex allenatore, ha parlato di Allegri, la Juve e di Thiago Motta per il futuro a La Gazzetta dello Sport Galeone, ex allenatore, ha parlato di Allegri, la Juve e di Thiago Motta per il futuro a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: CHI RISCHIA TRA JUVE E ALLEGRI – «Quando la Juve ...

