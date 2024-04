Allarme fentanyl - allertate le Regioni

(Di martedì 30 aprile 2024) 22.00 Ilè stato usato come sostanza da taglio nell'eroina nella zona di Perugia. Lo rende noto il Servizio Nazionale di Allerta Precoce per le droghe che ha diffuso l'per la presenza dell'oppioide sintetico in Italia. A rilevare la presenza delun controllo a campione svolto su un utente nel SerT di Terni. Accertate tracce della sostanza a Perugia. Immediato l'del ministero della Salute ha inviato una nota alleper innalzare al livello 3 dell'allerta e di informare sui rischi della droga.

L'uomo non rispondeva più a stimoli e domande. Per riprendersi ha impiegato quasi un anno Lo hanno trovato nella sua stanza d'albergo, sconnesso dal mondo, incapace di rispondere alle domande, di eseguire semplici comandi. L'origine della sua sindrome? L'inalazione di Fentanyl , potente oppioide ... Continua a leggere>>

Droga: scatta l’allarme fentanyl in Italia. Nota della Salute alle Regioni: informare sui gravissimi rischi - Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga (DPA) ha diffuso una allerta per la presenza di fentanyl riscontrata, tramite verifiche ...

Continua a leggere>>

Ministero della Salute innalza l'allerta fentanyl in Italia - Un documento inviato dal Ministero della Salute agli Assessorati alla Sanità innalza l' allerta relativa al fentanyl, dopo che la presenza di questo potente oppioide sintetico è stata rinvenuta in una ...

Continua a leggere>>

Droga: è allarme fentanyl in Italia, riscontrato in una dose di eroina - E' stato usato come sostanza da taglio in una dose di eroina trovata nel Perugino. E' allarme fentanyl in Italia: l'allerta sulla presenza dell'oppioide sintetico, 80 volte più potente della morfina, ...

Continua a leggere>>