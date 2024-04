Danni gravi al cervello inalando Fentanyl - allarme dopo il primo caso

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – Lo hanno trovato nella sua stanza d'albergo, sconnesso dal mondo, incapace di rispondere alle domande, di eseguire semplici comandi. L'origine della sua sindrome? L'inalazione di, potente oppioide sintetico responsabile di un alto numero di morti di overdose negli Stati Uniti, rilevato anche in Italia in questi giorni fra gli ingredienti di una

