Alfred Molina | Octopus di Spider-Man 2 mi ha cambiato la vita

(Di martedì 30 aprile 2024), interprete di Doc Ock in-Man 2 del 2004 e in-Man: No Way Home nel 2021, ha raccontato a Vanity Fair quanto gli abbiala carriera essere scelto per quel ruolo e accettarlo. Era già un veterano, ma non in quel genere di film.

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie "Tornato 17 anni dopo per interpretare di nuovo il personaggio, nessuno è rimasto più sorpreso di me", dice Molina del suo ritorno in Spider-Man : No Way Home del 2021. | Articolo originale scritto da MisterMovie.it ... Continua a leggere>>

A 20 anni di distanza dalla sua interpretazione del Dottor Octopus in Spider-Man 2, Alfred Molina ha riflettuto sul ruolo che gli ha “ cambiato la vita” . “È stata una grande sorpresa per me, perché non è il tipo di film per cui mi immaginavo di essere qualificato. Si pensa sempre che questi grandi ... Continua a leggere>>

spider-man 2, alfred Molina dopo 20 anni ricorda il suo Doc Ock: “Mi ha cambiato la vita” - alfred Molina ha parlato a lungo del suo Doc Ock a distanza di 20 anni da spider-man 2. L’attore ha detto la sua su quanto Octavius sia un personaggio interessante, del fatto che molti cattivi Marvel ...

Continua a leggere>>

The composer behind Marvel's Avengers: Endgame teases a return to the MCU - If you are a fan of composer Alan Silvestri's work in the MCU, then we have great news for you, as the Avengers: Endgame composer has teased a return to Marvel.

Continua a leggere>>

20 years after spider-man 2, alfred Molina reflects on playing Doc Ock: "That part completely changed my life" - 20 years after the release of Sam Raimi's spider-man 2, Doc Ock star alfred Molina has reflected on how the role changed his life.

Continua a leggere>>