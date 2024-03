Cancro ovarico | esperti | “4 800 casi l’anno diagnosticati tardi ma migliora sopravvivenza”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 'Grazie a cure innovative e nuovi test Ngs', presentata a Roma la campagna 'Hai due minuti?' In Italia fino all'80% deidi tumoreviene diagnosticato. Sono infatti oltre 4.800 le nuove diagnosi l'anno in cui la malattia è già in fase avanzata. E' necessario quindi aumentare la consapevolezza tra le donne, attraverso