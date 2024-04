Agenzia delle entrate | se l' AI decide la cartella - non si discute

(Di martedì 30 aprile 2024) Il nuovo decreto del ministeroFinanze elimina la possibilità di contraddittorio per tutta una serie di atti emessi in automatico del Fisco

Roma, 26 aprile 2024 – Sono cambiati i numeri per contattare l’ Agenzia delle Entrate , sia da cellulare che dall’estero. Da lunedì scorso, 22 aprile, per contattare telefonicamente l’ Agenzia da fuori Italia occorre comporre il numero 06-45470468, mentre il nuovo numero da digitare da cellulare è ... Continua a leggere>>

Piazza del mercato ora piazza Trento a Monza. Poca gente, sullo sfondo il teatro e la Pesa pubblica. Tutti gli edifici che si vedono di cornice alla piazza oggi non ci sono più, demoliti a seguito di un piano di riassetto della zona, compresa la via Passerini e il teatro sociale ... Continua a leggere>>

Il nuovo modello 730 semplificato sarà disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate . Diverse le novità introdotte nel principale modulo per la dichiarazione dei redditi utilizzato nel nostro Paese, pre renderlo meno complesso. Non si dovranno più conoscere le funzioni dei vari ... Continua a leggere>>

30 aprile: scatta l'operazione Irpef 2024 | I modelli 730 precompilati - Dal pomeriggio di martedì 30 aprile saranno disponibili sul sito dell’agenzia delle entrate - ma per ora solo in modalità consultazione - i modelli 730 semplificati per la presentazione precompilata ...

Continua a leggere>>

Dichiarazione redditi, precompilata 2024 al via con nuovo 730 semplificato: modelli, cosa cambia - Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di oggi saranno online in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’agenzia delle En ...

Continua a leggere>>

Se l'AI decide la cartella dell'agenzia delle entrate, non si discute - Il nuovo decreto del ministero delle Finanze elimina la possibilità di contraddittorio per tutta una serie di atti emessi in automatico del Fisco ...

Continua a leggere>>