Affitti in crescita - continua l’impennata anche ad april - +13,1%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 aprile 2024) L’ondata di incrementi nel settore degliresidenziali in Italia persiste (come peraltro aveva già anticipato l’Istat a inizio anno), segnalando un aumento medio del 2,3% solo nell’ultimo mese, secondo l’ultimo studio dell’Ufficio Studi di idealista. In termini annuali, l’aumento è ancor più marcato, registrando un salto del 13,1%, con un canone medio nazionale ora a 13,5 euro per metro quadro. I dati mostrano un panorama complesso e variegato, con aree urbane cheno a vedere incrementi,se meno pronunciati rispetto ai picchi passati. Venezia, Livorno e Arezzo sono tra le città con gli aumenti più significativi, mentre città come Lecco e Caltanissetta hanno visto i cali più marcanti. In Valle d’Aosta si paga di più, il Molise la regione meno cara Sebbene la tendenza generale indichi una, ...