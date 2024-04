Affitti brevi | a Roma la crescita maggiore tra le grandi città europee | +37% in un anno

(Di lunedì 8 aprile 2024) La capitale italiana seconda in Europa (dopo Amsterdam) per il livello dei canoni a medio termine: 2mila euro

L’analisi di Unioncamere Emilia-Romagna che mette in fila l’aumento vertiginoso negli ultimi anni degli immobili a disposizione per gli Affitti turistici (bologna.repubblica)

È in arrivo la stretta dell'Unione europea sugli affitti brevi . stretta che partirà dal censimento delle abitazioni destinate a locazioni di breve durata, con obblighi a carico dei proprietari. ... (liberoquotidiano)

Chi possiede un immobile nel quale non vive può decidere di affittarlo, in maniera tradizionale o ricorrendo alla formula dell’affitto breve. Tale ultima modalità ha visto i suoi numeri crescere ... (quifinanza)

"Giungla Affitti brevi, regole anti-abusi" - Manifestazione a Milano per regolamentare il mercato degli Affitti brevi, in vista del Salone del Mobile. Associazioni chiedono limiti alle licenze e un fondo sociale per l'edilizia pubblica con i ...ilgiorno

Affitti di corta durata fuori zona senza domanda di costruzione - Dalla bagarre per le elezioni in riva al Verbano a Nemo in cerca di gloria all'Eurosong. Spazio pure a nomine dei procuratori pubblici e Polo biomedico ...laregione.ch

Case introvabili ma l’Erap a Pesaro ha 41 alloggi vuoti per piccoli lavori. Biancani:«Ora la Regione faccia la sua parte» - PESARO Bene l’iniziativa del Comune e dell’assessore Conti, che hanno firmato un “Patto per l’abitare” con Caritas, associazioni di categoria e sindacati, che ...corriereadriatico