A Milano apre la prima agaveria Ecco cosa si beve da Cactus Joe

(Di martedì 30 aprile 2024) Messico e nuvole. Ma senza ciarpame folcloristico. Aha aperto da qualche meseJoe, un locale che fa dell’assortimento di prodotti ricavati dall’agave il suo punto di forza. Ma che cerca di esseredi tutto un bar contemporaneo, in grado di proporre alla clientela qualsiasi classico della mixology. Quindi, malgrado il nome cinematografico, che fa pensare a western distopici e a cespugli rotolanti (che ho appena scoperto in italiano si chiamerebbero niente di meno che “rotolacampo”), non andateci pensando di trovare sombreri appesi alle pareti, brani mariachi dai diffusori e colori sovraesposti. Anzi, il locale è semplice e lineare, ruspante-chic, e se volete vedere nei colori ocra del locale un riferimento al deserto de Altar, beh è un problema vostro. Il bancone con la bottiglieriaJoe, ...