Orari MotoGp Qatar 2024 | in tv su Sky e TV8 Dove seguire il primo gran premio della stagione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lusail (), 7 marzode curiosità per il mondiale. Dopo i test e i cambi di casacca è tutto pronto a Lusail inda venerdì a domenica partirà la caccia a Pecco Bagnaia, fresco di rinnovo con Ducati e alla ricerca del suo terzo titolo consecutivo. Vinti i titoli 2022 e 2023, il pilota italiano si sente pronto per il tris, forte di una Desmosedici sempre più competitiva e che ha immediatamente fornito ottimo feeling fin dai primi test. I principali rivali sono in casa, partendo dal vicecampione del mondo Jorge Martin e il compagno di squadra Enea Bastianini, made attenzione ci sarà su Marc Marquez, sbarcato in Ducati al team Gresini e con a disposizione la moto 2023. L’otto volte campione vuole ritrovare ...