51mila minori stranieri scomparsi in Europa in tre anni

(Di martedì 30 aprile 2024) Più di 50 bambini e ragazzi al giorno scompaiono in tuttadai centri di accoglienza persoli: in totale almeno 51.439 in tre. Sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze migranti arrivati insenza adulti di riferimento. Solo in Italia a sparire sono quasi 23 mila. È quanto emerge dalla raccolta dati del gruppo di reporter "Lost in Europe" (lostineurope.org) dal 2021 al 2023 in 30 Paesi, 27 Ue più Regno Unito, Svizzera e Norvegia. L'Italia è prima con 22.899 allontanamenti in tre, 10.100 solo nel 2023. Al secondo posto l'Austria con oltre 20 milain totale. Iche spariscono vengono principalmente da Afghanistan, Siria, Tunisia, Egitto e Marocco. "I...

