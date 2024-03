Germania | presidente Mercedes-Benz chiede tariffe minori su EV cinesi in Europa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Francoforte, 13 mar – (Xinhua) –, il principale produttore tedesco di auto di lusso, questa settimana ha chiesto una riduzione delleimposte ai veicoli elettrici (EV)nel mercato dell’Unione Europea (UE). Il protezionismo non portera’ a un successo a lungo termine, ha riferito al “Financial Times” ildel Consiglio di amministrazione diGroup AG, Ola Kaellenius. I commenti di Kaellenius arrivano in un momento in cui nell’UE e’ in corso un’indagine antisovvenzioni contro i veicoli elettrici. Ildisostiene che il protezionismo e’ il modo sbagliato di rispondere all’aumento delle importazioni di veicoli elettrici ...