28 anni dopo | Cillian Murphy non tornerà? Ecco gli ultimi aggiornamenti

(Di martedì 30 aprile 2024) Continua la produzione del film scritto da Alex Garland che darà il via a una nuova trilogiauna breve disputa, Sony si è assicurata i diritti di distribuzione di 28, il sequel scritto da Alex Garland che sarà diretto da Danny Boyle, quando saranno passati 22dal film originale, e che darà il via a una nuova trilogia., protagonista del cult originale e produttore esecutivo, diversamente da quando indicato in precedenza, nonnel primo dei tre film in programmazione. Tuttavia, lo scooper Jeff Sneider sostiene che sarà presente, in un notevole cameo, nel secondo film, diretto da Nia DaCosta, per poi avere un ruolo importante nel terzo. Per il momento, …