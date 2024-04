1° maggio - Mattarella in Calabria | Il lavoro è libertà

(Di martedì 30 aprile 2024) Cosenza, 30 aprile 2024 – In occasione della celebrazione della Festa del, il Presidente della Repubblica, Sergio, si è recato indove ha visitato due aziende del comparto agroalimentare del cosentino. In particolare, il Capo dello Stato ha incontrato gli imprenditori e i lavoratori degli stabilimenti GIAS di Mongrassano Scalo e Granarolo di Castrovillari. Nello stabilimento di Granarolo, il Capo dello Stato è intervenuto alla celebrazione della Festa delnel corso della quale hanno preso la parola: Giovan Battista Perciaccante, Presidente di Confindustria Cosenza; Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo; Gaetano Piraino, Rappresentante sindacale aziendale dello stabilimento Granarolo. Il discorso integrale diRivolgo il saluto più cordiale alle ...

"Lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno. È appena il caso di sottolineare come una crescita equilibrata e di qualità del Sud d'Italia assicuri grande beneficio all'intero territorio nazionale". Nei giorni in cui sta per diventare legge il ddl leghista sull'autonomia ...

Autonomia, Pd calabria: "le parole di mattarella sul Mezzogiorno servano per riflettere" - Bevacqua: "la speranza è che questo ennesimo appello possa far riflettere il governo e far stoppare la riforma"

La calabria in festa accoglie mattarella - CASTROVILLARI – La calabria è vestita a festa per accogliere il suo massimo rappresentante istituzionale in una giornata che si preannuncia storica. Alle 11 il presidente Sergio mattarella è atterrato

1° maggio, mattarella in calabria: "Separazione tra Nord e Sud farebbe gravi danni. I sindacati interlocutori insopprimibili" - 1° maggio, Meloni ricicla i vecchi sgravi. M5s, Pd e Avs la sfidano sul salario minimo che il governo non vuole: proposta di legge in Cassazione e via a raccolta firme

