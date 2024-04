1 maggio 2024 | eventi e cosa fare a Bologna e in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprilel’1e in? Dove organizzare una gita fuori porta in regione? Per la Festa dei Lavoratori e per tutti coloro che riescono a sfruttare il ponte c’è veramente l’imbarazzo della scelta perché gliin programma in tutta regione sono tantissimi. Le previsioni meteo in regioneil 1°e Imola Pranzo solidale delle Cucine Popolari Spettacolo gratis a Teatro Mazzacorati Pinacoteca e Palazzo Pepoli Campogrande aperti A Imola per ricordare Senna a 30 anni dalla sua scomparsa Musica, visite guidate e fiori tra Rimini, Riccione e Cattolica Bancarelle, motori e ...