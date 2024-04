Dichiarazione redditi - precompilata 2024 al via con nuovo 730 semplificato | modell - cosa cambia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) –ai nastri di partenza con il730. Dal pomeriggio di oggi saranno online in modalità consultazione ii già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale le informazioni trasmesse per la stagionesono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.