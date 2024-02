ELIMINATION CHAMBER | Rhea Ripley a casa sua è ancora più inarrestabile | a Wrestlemania sarà Mami vs The Man

RISULTATI: WWE Elimination Chamber 2024

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel main event di2024,, Women’s World Champion, ha difeso con successo la sua cintura nella sua Australia, sconfiggendo un’imbattuta (dal suo ritorno di settembre) Nia Jax., accolta come un’eroina dal suo pubblico, ha dato il massimo sfoggio delle sue abilità per sconfiggere l’avversaria più credibile del suo regno che, a meno di clamorosi cambiamenti, arriverà almeno ad un anno (da39 alla 40, in programma il 6-7 aprile di quest’anno).e Nia non si risparmiano, inizio con il botto! L’incontro parte subito fortissimo, conche ha 52.590 fan dalla sua parte quest’oggi. Nonostante tutto, Nia Jax riesce quasi subito a portare l’andamento del match dalla sua, sfruttando la stazza ...